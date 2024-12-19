Ноябрь 2024 года показал самый низкий уровень кредитования за последние 2 года -ОКБ

26 декабря — Mossovetinfo.ru — Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за ноябрь и за 11 месяцев 2024 года В ноябре россияне в общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования оформили в банках 3,34 млн кредитов на общую сумму 731,49 млрд руб. Это самый низкий уровень кредитования за последние 2 года как с точки зрения количества оформленных кредитных договоров, так и с точки зрения общего объема заемных денежных средств, сообщили ИА МОССОВЕТ в ОКБ.



В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 45%, объем – на 57%. В ноябре 2023 г. было оформлено 6,08 млн кредитов на 1,72 трлн руб. По сравнению с октябрем текущего года количество выдач сократилось на 19%, объем – на 32%. В октябре 2024 года было выдано 4,11 млн кредитов на 1,07 трлн руб.

Наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в ноябре заняли ипотечные кредиты – 31%, месяцем ранее их доля была равна 34%. Доля кредитных карт выросла в ноябре до 28% с 23% в октябре. Доля кредитов наличными в ноябре снизилась до 26% против 28% в октябре. Доля автокредитов в общем объеме выдач также сократилась за месяц до 11% в ноябре с 13% в октябре. POS-кредиты сохранили за собой 3% в общем объеме кредитования. Годом ранее наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств в 46% принадлежала ипотеке. Сегмент кредитов наличными занимал долю рынка в 28%. Доля кредитных карт была равна 18%, автокредитов – 7%, POS-кредитов – 2%.



В ноябре по сравнению с октябрем снижение кредитования зафиксировано во всех сегментах, наибольшее – в автокредитовании, где количество выдач сократилось на 38%, объем – на 39%. Количество выдач ипотечных кредитов снизилось на 36%, объем – на 37%, в льготном ипотечном кредитовании снижение составило 28% в количественном выражении и 31% в денежном. Количество выдач кредитов наличными за месяц сократилось на 20%, объем – на 35%. POS-кредитование в количестве уменьшилось на 25%, в объеме – на 28%. Наименьшее снижение продемонстрировал сегмент кредитных карт: количество -14%, объем -15%.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2024 г.



Всего за 11 месяцев текущего года банки выдали 59,71 млн кредитов на 15,23 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. количество выдач снизилось на 6%, объем – на 18%. С января по ноябрь прошлого года было выдано 63,45 млн кредитов на 18,50 трлн руб.



По итогам 11 месяцев 2024 г. кредиты наличными заняли наибольшую долю в общем объеме кредитования – 35%, ипотека – 31%, кредитные карты – 19%, автокредиты – 12%, POS-кредиты – 2%. За аналогичный период прошлого года распределение долей было следующим: сегмент ипотечного кредитования – 40% от общего объема рынка кредитования, кредиты наличными – 36%, кредитные карты – 16%, автокредиты – 6%, POS-кредиты – 2%.



Единственным сегментом, продемонстрировавший рост по суммарным результатам за 11 месяцев 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, стало автокредитование: увеличение количества выдач составило 68%, объема – 69%. Наибольшее снижение зафиксировано в ипотечном кредитовании: количество -41%, объем -37%; в льготном ипотечном кредитовании количество выдач сократилось на 27%, объем – на 23%. Количество выдач кредитов наличными уменьшилось на 4%, объем – на 19%. В POS-кредитовании сокращение составило 23% в количественном выражении и 2% в денежном. Наименьшее снижение объемов кредитования в годовом отношении зафиксировано в сегменте кредитных карт: количество -4%, объем -1%.



Михаил Алексин, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро:

По предварительным итогам года можно отчетливо увидеть два абсолютно разных по содержанию полугодия. В первой половине 2024 г. граждане находились в постоянном предвосхищении роста цен, связанного как с инфляционными ожиданиями, так и с повышением ставок по кредитам, поэтому старались успеть максимально реализовать свой неиспользованный кредитный потенциал, чтобы зафиксировать стоимость приобретаемых товаров и услуг. Во второй половине года картина обратная. Ввиду ощутимого удорожания кредитов, отмены большей части государственных льготных программ и существенного ужесточения Банком России макропруденциального регулирования, направленного на охлаждение розничного кредитования и обеспечение финансовой стабильности, объемы выдач во всех сегментах кредитов вынужденно пошли вниз. Учитывая эти обстоятельства, а также фактор сезонности, маловероятно, что тренд на снижение кредитования в I кв. 2025 г. изменится.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



В ТОП-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в ноябре вошли: Москва – 236,24 тыс. кредитов на 76,37 млрд руб. (по сравнению с октябрем кол-во -22%, объем -37%), Московская обл. – 188,60 тыс. кредитов на 52,96 млрд руб. (кол-во -23%, объем -36%), Санкт-Петербург – 117,13 тыс. кредитов на 35,62 млрд руб. (количество -22%, объем -31%), Краснодарский край – 134,99 тыс. кредитов на 29,44 млрд руб. (кол-во -19% объем -31%) и Татарстан – 87,81 тыс. кредитов на 24,09 млрд руб. (кол-во -21%, объем -30%).



Перечень ТОП-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования за 11 месяцев 2024 года аналогичный: Москва – 4,15 млн кредитов на 1,71 трлн руб. (по сравнению с результатами 11 мес. 2023 г. количество -5%, объем -21%), Московская обл. – 3,52 млн кредитов на 1,17 трлн руб. (кол-во -5%, объем -20%), Санкт-Петербург – 2,12 млн кредитов на 762,86 млрд руб. (кол-во -6%, объем -22%), Краснодарский край – 2,43 млн кредитов на 619,20 млрд руб. (кол-во -2%, объем -17%), Татарстан – 1,63 млн кредитов на 490,83 млрд руб. (кол-во -6%, объем -16%).

