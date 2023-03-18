 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     22.03.2023 07:07

Объем непроданного жилья в многоэтажках на 20% превышает показатели последних трех лет

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  жилье  новостройки  спрос  падение 

22 марта, Mossovetinfo.ru - Запуск новых проектов строительства многоквартирного жилья в 2022 году оценивается в 41,8 млн кв. м — на 2% ниже показателя 2021 года, рынок жилья имеет перекос в сторону предложения, объем непроданного жилья в многоэтажках на 20% превышает показатели последних трех лет, следует из обзора «Дом.РФ», о котором сообщает газета «Коммерсантъ».

Эксперты констатируют, что пережив две волны спада спроса (даже с учетом «разогрева» льготными ипотечными программами он в итоге за год сократился на 20%), рынок многоэтажек остается довольно устойчивым, хоть и с перекосом в сторону предложения: объем непроданного жилья на 20% превышает показатели последних трех лет.

Осенью в Москве спрос упал на 23% в сентябре и на 54% в октябре (эксперты объясняли это последствиями мобилизации и оттока части платежеспособных граждан за рубеж).

В итоге объемы продаж новостроек, следует из обзора, довольно сильно отстали от показателей 2021 года — 544 тыс. договоров долевого участия, что на 20% меньше, чем было годом ранее. Спрос поддержали льготные программы, с использованием субсидируемых кредитов было приобретено две трети квартир в новостройках (годом ранее доля такой ипотеки с господдержкой оценивалась в 57%).

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
жилье  новостройки  спрос  падение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:07 В России Объем непроданного жилья в многоэтажках на 20% превышает показатели последних трех лет

23:35 В мире Путин: коллективный Запад начинает применять уже против России оружие с ядерным компонентом

23:07 Происшествия Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Митрошиной за неуплату 120 млн рублей налогов

11:01 Происшествия Бастрыкин поручил проверить информацию об аварийности дома работников НКВД в центре Москвы

10:51 Общество Марина Лошак покинула пост директора ГМИИ имени Пушкина

Актуальные материалы

04:13 Город (Москва и область) Открыта Большая кольцевая линия московского метро - БКЛ

16:19 Другое Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru