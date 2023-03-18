В России 19.03.2023, 10:50 Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте

19 марта. Mossovetinfo.ru - Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте. За рулём автомобиля он объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памят...

В России 18.03.2023, 18:50 Владимир Путин посетил Севастополь

18 марта, Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Владимир Путин посетил историко-археологический парк «Херсонес Таврический», сообщает сай...