Другие материалы
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В России
22.03.2023, 07:07
Объем непроданного жилья в многоэтажках на 20% превышает показатели последних трех лет
22 марта, Mossovetinfo.ru - Запуск новых проектов строительства многоквартирного жилья в 2022 году оценивается в 41,8 млн кв. м — на 2% ниже показателя 2021 года, рынок жилья имеет перекос в сторону п...
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В России
19.03.2023, 10:50
Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте
19 марта. Mossovetinfo.ru - Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте. За рулём автомобиля он объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памят...
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В России
18.03.2023, 18:50
Владимир Путин посетил Севастополь
18 марта, Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Владимир Путин посетил историко-археологический парк «Херсонес Таврический», сообщает сай...