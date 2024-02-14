17 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ, обновляющий Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Указ президента РФ от 15 февраля №124, опубликованный на портале правовых актов, вносит значительные изменения в первую редакцию стратегии, которая была утверждена в 2019 году. Обновленный документ устанавливает новые цели стратегии. К 2030 году доля работников, обладающих навыками работы с ИИ, должна составить 80% против 5% в 2022 году.
В ней закреплены основные показатели, например рост готовности ключевых отраслей к ее внедрению до 95% относительно 12% в 2022 году и рост ежегодных затрат на это до 850 млрд руб.
Корректировка Стратегии теперь будет осуществляться по решению Президента России каждые три года на основании предложений Правительства РФ, подготовленных при участии комитета по проведению научно-технической экспертизы.
Стратегия определяет основные принципы развития и использования технологий ИИ, целях и задачах такой работы, приоритетных направлениях, поддержке научных исследований, разработке программного обеспечения, подготовке кадров, регулировании общественных отношений в этой сфере.
Корректировку Стратегии вызвали, в том числе, «изменение экономической ситуации, односторонние ограничительные меры недружественных иностранных государств и иные изменения рыночной конъюнктуры, которые произошли в 2022-2023 годах, определили новые вызовы для Российской Федерации».
Обновлены основные принципы развития и использования технологий ИИ, которые должны обязательно соблюдаться. В их числе заявлена прозрачность и объяснимость работы ИИ, недискриминационный доступ пользователей к информации об алгоритмах.
Напомним, что за день до опубликования обновленной Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, 14 февраля, Президент России Владимир Путин принял участие
в пленарном заседании Второго форума будущих технологий «Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня – опережая время».
До форума Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрели московский Центр диагностики и телемедицины. Мэр доложил президенту России о модернизации системы здравоохранения столицы и внедрении в нее цифровых технологий и искусственного интеллекта. В тот же день Собянин, в своем телеграм-аккаунте сообщил, что «по поручению Президента Владимира Владимировича Путина приняли решение о том, что Москва будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к лучшим ИИ-сервисам столицы для всех медицинских организаций и регионов страны».
«Доступ к платформе открывается уже сегодня», — отметил Мэр, — «наши коллеги из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в Москве. Это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что, безусловно, станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике».
На фото - из телеграм-канала Собянина - Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным в московском Центре диагностики и телемедицины 14 февраля