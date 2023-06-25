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В России
27.06.2023, 13:48
Обращение Путина к силовикам на Соборной площади - Кремль разместил видео, стенограмма публикуется
27 июня — Mossovetinfo.ru — Кремль опубликовал видео обращения президента России Владимира Путина к военным Вооружё...
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В России
26.06.2023, 10:12
За четыре года внутренний туризм в России вырос на 50%
26 июня — Mossovetinfo.ru — За четыре года — сравнивались данные I квартала 2019-го и I квартала 2023-го — внутренний тури...
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В России
25.06.2023, 06:44
Песков: ситуацию с Вагнером удалось разрешить без дальнейших потерь
25 июня — Mossovetinfo.ru — Ситуацию с ЧВК Вагнер удалось разрешить без дальнейших потерь, достигнута договоренност...