27 июня — Mossovetinfo.ru — Кремль опубликовал видео обращения президента России Владимира Путина к военным Вооружённых сил России и сотрудникам силовых ведомств на Соборной площади Кремля. Ранее сообщалось, что во встрече с Путиным участвует более 2,5 тыс. военных и представителей силовых структур.Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.выступление Президента России перед подразделениями Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО, обеспечившими порядок и законность во время мятежаПутин отметил, что во время попытки вооружённого мятежа 24 июня в непростой ситуации военные и силовики действовали чётко и слаженно. По его словам, также они делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и её будущее. Путин заявил, что России не пришлось снимать боевые подразделения из зоны специальной военной операции во время попытки вооружённого мятежа."Части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших вооруженных сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически нести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО", - сказал Путин.Путин также заявил, что народ и армия не поддержали попытку мятежа.