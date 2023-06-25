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В России     27.06.2023 13:48

Обращение Путина к силовикам на Соборной площади - Кремль разместил видео, стенограмма публикуется

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Теги:  Путин  Кремль  обращение  силовики  Соборная площадь  вооруженные силы  национальная безопасность  Telegram-канал 

27 июня — Mossovetinfo.ru — Кремль опубликовал видео обращения президента России Владимира Путина к военным Вооружённых сил России и сотрудникам силовых ведомств на Соборной площади Кремля. Ранее сообщалось, что во встрече с Путиным участвует более 2,5 тыс. военных и представителей силовых структур.

Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля. Стенограмма выступление Президента России перед подразделениями Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО, обеспечившими порядок и законность во время мятежа публикуется на сайте Кремля.

Путин отметил, что во время попытки вооружённого мятежа 24 июня в непростой ситуации военные и силовики действовали чётко и слаженно. По его словам, также они делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и её будущее. Путин заявил, что России не пришлось снимать боевые подразделения из зоны специальной военной операции во время попытки вооружённого мятежа.

"Части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших вооруженных сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически нести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО", - сказал Путин.

Путин также заявил, что народ и армия не поддержали попытку мятежа.

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Теги: 
Путин  Кремль  обращение  силовики  Соборная площадь  вооруженные силы  национальная безопасность  Telegram-канал 

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