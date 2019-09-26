26 сентября. Mossovetinfo.ru – Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила проект распоряжения правительства о введении с 1 июня 2020 года обязательной маркировки молочной продукции, сообщает РБК.



Вопрос об обязательной маркировке молочной продукции возник еще в 2018 году. С 15 июля 2019 года в России запущен эксперимент по маркировке молочной продукции. Тогда же премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о введении обязательной маркировки молочной продукции по окончании эксперимента. Эксперимент должен был продлиться до 20 февраля 2020 года, после этого планировалось подвести его итоги и определить дату ввода обязательной маркировки молочной продукции.



Однако в результате Минпромторг принял решение установить дату начала обязательной маркировки молочной продукции, не дожидаясь окончания эксперимента.



Крупнейшие российские производители молочной продукции оценили затраты на закупку оборудования для маркировки продукции в 25 миллиардов рублей.