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В России     26.09.2019 10:51

Обязательная маркировка молочных продуктов будет введена в России с 1 июня 2020 года

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Теги:  маркировка  молочная продукция  Правительство РФ 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила проект распоряжения правительства о введении с 1 июня 2020 года обязательной маркировки молочной продукции, сообщает РБК.

Вопрос об обязательной маркировке молочной продукции возник еще в 2018 году. С 15 июля 2019 года в России запущен эксперимент по маркировке молочной продукции. Тогда же премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о введении обязательной маркировки молочной продукции по окончании эксперимента. Эксперимент должен был продлиться до 20 февраля 2020 года, после этого планировалось подвести его итоги и определить дату ввода обязательной маркировки молочной продукции.

Однако в результате Минпромторг принял решение установить дату начала обязательной маркировки молочной продукции, не дожидаясь окончания эксперимента.

Крупнейшие российские производители молочной продукции оценили затраты на закупку оборудования для маркировки продукции в 25 миллиардов рублей.


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Теги: 
маркировка  молочная продукция  Правительство РФ 

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