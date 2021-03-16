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В России     16.03.2021 13:36

Очередной этап программы туристического кешбека стартует в ночь на 18 марта

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Теги:  туризм  кешбэк 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Очередной этап программы туристического кешбека стартует в России в ночь с 17 на 18 марта, сообщила в ходе открытия 27-й Международной туристической выставки MITT глава Ростуризма Зарина Догузова.

Приобрести туры в рамках программы туристического кешбэка можно до 15 июня, а отправится в поездку - до 30 июня.

Программа туристического кешбэка была запущена в России 21 августа 2020 года. В зависимости от стоимости тура, покупатель может получить в качестве кешбека до 20: стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Для получения кешбека необходимо использовать для оплаты карту «Мир» деньги вернутся на карту автоматически, в течение 5 дней после оплаты.

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Карта места

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Теги: 
туризм  кешбэк 

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