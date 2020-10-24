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В России     24.10.2020 14:07

Официальные данные по коронавирусу в России за сутки

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Теги:  коронавирус 

24 октября. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлен 16 521 новый случай коронавируса. Об это сообщает оперативный штаб. Днем ранее было выявлено 17 340 случаев заболевания.

От коронавируса за сутки умерли 296 человек, полностью выздоровели - 11 567 человек.

В Москве за сутки выявлено 4453 случая заболевания.

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Теги: 
коронавирус 

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