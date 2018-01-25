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В России     25.01.2018 16:57

Официальные группы Подмосковья перезапущены в новом формате

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Теги:  Московская область  Подмосковье  соцсети  социальные сети 

25 января. Mossovetinfo.ru - Официальные группы Московской области в социальных сетях перезапущены в новом формате, Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.

«Аккаунты станут актуальным и информативным каналом связи с официальным порталом правительства Подмосковья», - говорится в сообщении.

Группы «Московская область» представлены в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Facebook, Twitter, YouTube и Instagram. Все сообщества оформлены в едином стиле с сайтом правительства Московской области.

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Карта места

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  соцсети  социальные сети 

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