Официальные группы Подмосковья перезапущены в новом формате

25 января. Mossovetinfo.ru - Официальные группы Московской области в социальных сетях перезапущены в новом формате, Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.



«Аккаунты станут актуальным и информативным каналом связи с официальным порталом правительства Подмосковья», - говорится в сообщении.



Группы «Московская область» представлены в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Facebook, Twitter, YouTube и Instagram. Все сообщества оформлены в едином стиле с сайтом правительства Московской области.