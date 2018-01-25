Другие материалы
-
В России
25.01.2018, 16:57
Официальные группы Подмосковья перезапущены в новом формате
25 января. Mossovetinfo.ru - Официальные группы Московской области в социальных сетях перезапущены в новом формате, Об этом сообщается на официальном портале правительства региона. «Аккаунты стан...
-
В России
25.01.2018, 13:46
МВД: нужно жестко пресекать несогласованные акции протеста
25 января. Mossovetinfo.ru - В МВД РФ заявили, что будут жестко пресекать несогласованные акции протеста в преддверии выборов президента России. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел России...
-
В России
25.01.2018, 08:19
Названы популярные автобусные маршруты из Москвы
25 января. Mossovetinfo.ru – Пассажиры стали чаще ездить на автобусах из Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. В 2017 году междугородними и междунаро...