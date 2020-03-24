24 марта. Mossovetinfo.ru – Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на среду, 25 марта, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
Курс доллара понизился на 2,03 рубля и составил 78,8493 рубля.
Курс евро снизился на 1,28 рубля и составил 85,4253 рубля.
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