24 марта. Mossovetinfo.ru – Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на среду, 25 марта, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



Курс доллара понизился на 2,03 рубля и составил 78,8493 рубля.



Курс евро снизился на 1,28 рубля и составил 85,4253 рубля.