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В России     24.03.2020 13:14

Официальный курс доллара на среду упал на 2,03 рубля, курс евро – на 1,28 рубля

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Теги:  Центробанк  доллар  евро  курсы валют 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на среду, 25 марта, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Курс доллара понизился на 2,03 рубля и составил 78,8493 рубля.

Курс евро снизился на 1,28 рубля и составил 85,4253 рубля.


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Теги: 
Центробанк  доллар  евро  курсы валют 

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