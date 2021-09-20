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В России     20.09.2021 11:20

Оглашение результатов выборов в Госдуму отложили на 14:00 понедельника

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20 сентября. Mossovetinfo.ru – Оглашение результатов выборов в Госдуму отложили на 14:00 понедельника по московскому времени. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ЦИК.

Перед этим Элла Памфилова должна провести встречу с президентом Владимиром Путиным, сообщили в ЦИК.

Результаты дистанционного электронного голосования по Москве также еще не объявлены.

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Теги: 
выборы  выборы в Госдуму  Госдума  результаты выборов в Госдуму  выборы в Госдуму-2021  выборы-2021  ЦИК 

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