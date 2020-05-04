4 мая. Mossovetinfo.ru – Ограничения на проведение массовых мероприятий, введенные из-за распространения коронавируса, будут сняты в России в последнюю очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна попова в эфире телеканала «Россия 24».
«Есть правила эпидемиологическое - мы выходим из режима ограничений так же, как мы выходили в режим ограничений, то есть постепенно снимая. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты - это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий» - заявила Попова.
При этом Попова отказалась говорить о том, какие ограничения могут быть сняты первыми, по мнению главы Роспотребнадзора это можно будет узнать после 12 мая. В тоже время, по мнению Поповой ограничения могут быть сняты не для всех, например, они могут продолжить действовать для граждан из группы риска.
На 4 мая в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 18 095 человек. Умерло 1 356 человек.
13:57 В России Ограничения на проведение массовых мероприятий снимут в России в последнюю очередь - Роспортребнадзор
12:50 Город (Москва и область) В Москве прошла репетиция воздушного парада в честь Дня Победы
12:06 Город (Москва и область) Более 800 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
11:11 Город (Москва и область) В Москве выявлено более 74 тысяч случаев заражения коронавирусом
11:07 В России Более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены