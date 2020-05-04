4 мая. Mossovetinfo.ru – Ограничения на проведение массовых мероприятий, введенные из-за распространения коронавируса, будут сняты в России в последнюю очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна попова в эфире телеканала «Россия 24».



«Есть правила эпидемиологическое - мы выходим из режима ограничений так же, как мы выходили в режим ограничений, то есть постепенно снимая. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты - это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий» - заявила Попова.



При этом Попова отказалась говорить о том, какие ограничения могут быть сняты первыми, по мнению главы Роспотребнадзора это можно будет узнать после 12 мая. В тоже время, по мнению Поповой ограничения могут быть сняты не для всех, например, они могут продолжить действовать для граждан из группы риска.



На 4 мая в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 18 095 человек. Умерло 1 356 человек.