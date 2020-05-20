20 мая. Mossovetinfo.ru – Ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, начали снимать в 14 регионах России, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.



По словам Мишустина, необходимых целевых показателей для начала снятия ограничений достигли уже 17 российских регионов.



При этом глава Кабмина подчеркнул, что снятие ограничений должно проходить предельно осторожно, органы власти должны постоянно держать ситуацию под контролем, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом и немедленно реагировать, в случае каких-либо изменений.



Роспотребнадзор 9 мая опубликовал рекомендации по снятию ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Ограничения предлагается снимать в три этапа, для начала каждого этапа необходимо достижение определенных показателей по нескольким параметрам.



В России на 20 мая зафиксировано 308 705 случаев заболевания. От коронавируса вылечились 85 392 человека, умерли – 2 972 человека.