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В России
29.04.2020, 10:48
В России выявлен 5841 новый случай заражения коронавирусом
29 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксирован 5 841 случай заражения коронавирусом в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего выявлено 99 399 случаев заболевания. ...
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В России
29.04.2020, 10:44
Около 200 тысяч человек в России находится под наблюдением из-за коронавируса
29 апреля. Mossovetinfo.ru – Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России находится 199 834 человека, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В общей сложности в России было прове...
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В России
28.04.2020, 15:44
Авиапарады в честь Дня Победы пройдут в 24 городах России
28 апреля. Mossovetinfo.ru – Авиапарады в честь Дня Победы пройдут минимум в 24 городах России 9 мая, а также в столице Армении Ереване, сообщили командующие Западным и Южным военными округами Алек...