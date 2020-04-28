29 апреля. Mossovetinfo.ru – Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России находится 199 834 человека, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



В общей сложности в России было проведено более 3,3 миллиона тестов на коронавирусов, в том числе 164,4 тысячи тестов – за последние сутки.