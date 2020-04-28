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В России     29.04.2020 10:44

Около 200 тысяч человек в России находится под наблюдением из-за коронавируса

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  статистика 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России находится 199 834 человека, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В общей сложности в России было проведено более 3,3 миллиона тестов на коронавирусов, в том числе 164,4 тысячи тестов – за последние сутки.


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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  статистика 

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