20 июля. Mossovetinfo.ru – Около 30% россиян намерены забрать свои вклады из банков в случае снижения процентных ставок по вкладам, следует из данных исследования «Росгосстрахбанка» и НАФИ, на которые ссылается РИА Новости.



Еще 2% опрошенных заявили, что заберут свои вклады частично.



При этом, 36% россиян не намерены забирать свои вклады и менять свою сберегательную стратегию.



Россияне также рассматривают альтернативные варианты сохранения своих сбережений. 7% планируют вкладывать в золото, 6% - в облигации, 4% - в недвижимость. 12% намерены искать более выгодные варианты.



По данным ЦБ РФ, в первой декаде июля в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, ставка по вкладам упала до рекордно низкого уровня в 4,63% годовых.