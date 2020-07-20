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В России     20.07.2020 11:06

Около 30% россиян намерены забрать вклады из банков при снижении ставок

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Теги:  банки  вклады  проценты  финансы  сбережения 

20 июля. Mossovetinfo.ru – Около 30% россиян намерены забрать свои вклады из банков в случае снижения процентных ставок по вкладам, следует из данных исследования «Росгосстрахбанка» и НАФИ, на которые ссылается РИА Новости.

Еще 2% опрошенных заявили, что заберут свои вклады частично.

При этом, 36% россиян не намерены забирать свои вклады и менять свою сберегательную стратегию.

Россияне также рассматривают альтернативные варианты сохранения своих сбережений. 7% планируют вкладывать в золото, 6% - в облигации, 4% - в недвижимость. 12% намерены искать более выгодные варианты.

По данным ЦБ РФ, в первой декаде июля в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, ставка по вкладам упала до рекордно низкого уровня в 4,63% годовых.


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Теги: 
банки  вклады  проценты  финансы  сбережения 

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