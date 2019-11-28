28 ноября. Mossovetinfo.ru – Услугой доставки товаров домой или на работу с разной степенью периодичности пользуются 59% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом, 24% пользуются услугой доставки раз в год или реже, 21% - раз в полгода, 11% - несколько раз в месяц, 1% - ежедневно.
39% респондентов пожаловались на то, что сталкивались с задержками при доставке товаров, 61% опрошенных заявили, что получали товары вовремя. 19% опрошенных сталкивались с ситуацией, когда заказанный товар вообще не пришел, 16% сталкивались с обманом или мошенничеством.
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