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В России     19.05.2021 09:37

Около 7 миллионов россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

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Теги:  долги  выезд за рубеж  судебные приставы 

19 мая. Mossovetinfo.ru — Около 7 миллионов россиян не смогут поехать на отдых за границей из-за накопленных долгов, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

В ФССП отметили, что количество должников за десять месяцев выросло почти вдвое, десять месяцев назад выехать за границу из-за долгов не могли 4 миллиона человек.

Отмечается, что растут все виды долгов - неуплата алиментов, ЖКХ, штрафов ГИБДД, но больше всего людей с долгами по банковским кредитам. При этом, если брать задолжавших клиентов банков, то 90-95% из них имеют и неуплаченный банковский кредит и займ в микрофинансовых организациях.

Выехать за границу не могут те, чей долг превышает 30 тыс. рублей, а период просрочки превышает 90 дней. «Невыездные» граждане составляют примерно треть от всех россиян с долгами, в общей сложности их насчитывается 18,9 миллиона человек.

Сообщается, что средний размер долга «невыездного» россиянина составляет 85 тысяч рублей. При этом, отмечается, что за последний год сумма задолженности практически не изменилась.

Ранее первый зампред председателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что долговая нагрузка населения достигла исторического максимума.

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Теги: 
долги  выезд за рубеж  судебные приставы 

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