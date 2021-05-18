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В России
19.05.2021, 09:57
Водителям напомнили о грозящих летом штрафах до 500 тысяч рублей
19 мая. Mossovetinfo.ru — Крупные штрафы грозят автомобилистам за передвижение на автомобилях в различных природных зонах, напоминает портал autonews.ru. В 28 регионах России установлен особый п...
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В России
19.05.2021, 09:37
Около 7 миллионов россиян не смогут выехать за границу из-за долгов
19 мая. Mossovetinfo.ru — Около 7 миллионов россиян не смогут поехать на отдых за границей из-за накопленных долгов, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). ...
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В России
18.05.2021, 10:06
МЧС: Оповещение о чрезвычайных ситуациях в России будет осуществляться единым сигналом
18 мая. Mossovetinfo.ru — Оповещать россиян о чрезвычайных ситуациях и опасностях будут единым сигналом «Внимание всем!», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. При получении сигнала г...