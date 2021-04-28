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В России     29.04.2021 09:41

Около половины российских компаний будут работать с 4 по 7 мая

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Теги:  майские праздники  выходные  работа  опрос 

29 апреля. Mossovetinfo.ru — Почти половина российских работодателей (48%) заявили, что их компании будут работать в период между майскими праздниками с 4 по 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса Superjob.

В 26% компаний персонал в эти дни работать не будет, еще 26% работодателей пока не определились.

Чаще всего о том, что их предприятия будут работать с 4 по 7 мая говорили банки (73%), производственные предприятия (53%) и организации сферы услуг (52%).

23 апреля президент России Владимир Путин по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявил дни между майскими праздниками с 4 по 7 мая нерабочими.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что предприятия, которые работают в выходные дни и предприятия с ненормированным рабочим днем будут работать в дополнительные майские выходные.

Кроме того, по словам Пескова, если какие-то работодатели нарушат указ президента о дополнительных нерабочих днях между майскими праздниками, наказывать их не будут.


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Теги: 
майские праздники  выходные  работа  опрос 

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