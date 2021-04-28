Другие материалы
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В России
29.04.2021, 09:41
Около половины российских компаний будут работать с 4 по 7 мая
29 апреля. Mossovetinfo.ru — Почти половина российских работодателей (48%) заявили, что их компании будут работать в период между майскими праздниками с 4 по 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ...
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В России
28.04.2021, 16:30
Губернатор Еврейской автономной области прокомментировал предложение Хуснуллина о слиянии регионов
28 апреля. Mossovetinfo.ru — Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн прокомментировал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о слиянии российских регионов. Ранее Хуснул...
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В России
28.04.2021, 13:29
Оперштаб опроверг начало третьей волны коронавируса в России
28 апреля. Mossovetinfo.ru — Ситуация с коронавирусом в России стабильна, поэтому говорить о том, что в России началась третья волна заболевания неверно, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб п...