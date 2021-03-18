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В России     18.03.2021 10:31

Операторов могут обязать передавать данные абонентов Роскомнадзору

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Теги:  Роскомнадзор  связь  данные  Правительство РФ 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство подготовило постановление, согласно которому операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах и звонках, включая и информацию о том, кто и кому звонил или отправлял сообщения, проект постановления опубликован на портале проектов правовых актов.

Если проект постановления будет принят, Роскомнадзор получит доступ к таким сведениям как ФИО, место жительства и дата рождения абонента, а также реквизиты документа, на который была оформлена покупка sim-карты.

Что касается телефонов, оформленных на юридические лица, Роскомнадзор получит данные о наименовании организации и сведения об ее государственной регистрации.

Кроме того, в отношении всех абонентов Роскомнадзор получит данные об абонентском номере и используемом устройстве, а также дату заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи.

Также операторы обязаны будут предоставлять данные о дате и времени звонков или сообщений, о видах совершенных абонентом соединений, о факте передачи голосовой информации или других данных, и о номерах, на которые совершались звонки или передавались сообщения.

Передавать данные операторы должны будут в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. При этом, содержание разговоров или сообщений операторы связи Роскомнадзору предоставлять не будут.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что данная мера направлена на то, чтобы избежать распространения «серых» sim-карт, которые распространяются без фактического заключения договора, и часто используются для мошенничества, или звонков о ложном минировании.

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Теги: 
Роскомнадзор  связь  данные  Правительство РФ 

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