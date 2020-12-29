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В России     29.12.2020 10:57

Оперштаб опубликовал данные о ситуации с коронавирусом

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Теги:  коронавирус  статистика 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 27 002 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки от коронавируса вылечились 24 874 человека из числа заболевших ранее, 562 человека скончались в результате заболевания.

В Москве за сутки зафиксирован 5 641 случай заражения коронавирусом, 5 626 человек выздоровели, 75 человек скончались.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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