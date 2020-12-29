29 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 27 002 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также за сутки от коронавируса вылечились 24 874 человека из числа заболевших ранее, 562 человека скончались в результате заболевания.



В Москве за сутки зафиксирован 5 641 случай заражения коронавирусом, 5 626 человек выздоровели, 75 человек скончались.