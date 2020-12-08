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В России     08.12.2020 11:22

Оперштаб опубликовал новые данные о коронавирусе

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Теги:  коронавирус  статистика 

8 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России зафиксировано 26 097 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 24 938 пациентов, из числа заболевших ранее. Скончались от коронавируса 562 человека.

В Москве за сутки выявлено 5 232 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 5 532 человека, скончался 71 человек.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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