17 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России зафиксировано 28 214 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Кроме того, за сутки вылечились от коронавируса 26 440 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заражения 587 человек.
В Москве за сутки выявлено 6 711 новых случаев заражения коронавирусом. 5 777 человек выздоровели, 76 человек скончались.
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