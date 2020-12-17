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В России     17.12.2020 11:39

Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

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Теги:  коронавирус  статистика 

17 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России зафиксировано 28 214 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за сутки вылечились от коронавируса 26 440 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заражения 587 человек.

В Москве за сутки выявлено 6 711 новых случаев заражения коронавирусом. 5 777 человек выздоровели, 76 человек скончались.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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