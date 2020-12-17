17 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России зафиксировано 28 214 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за сутки вылечились от коронавируса 26 440 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заражения 587 человек.



В Москве за сутки выявлено 6 711 новых случаев заражения коронавирусом. 5 777 человек выздоровели, 76 человек скончались.