Определена двадцатка лучших проектов стандартного жилья в России

2 февраля. Mossovetinfo.ru – 1 февраля стали известны имена 20 финалистов Открытого международного конкурса архитектурных концепций стандартного жилья и жилой застройки в России. Организаторами конкурса выступили Минстрой России и АИЖК, оператором – КБ Стрелка.



«Все 20 финалистов получат по миллиону рублей на доработку своих концепций, которую с учетом рекомендаций членов жюри они должны завершить к концу марта», сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе АИЖК.



Финалистами на создание проектов стандартного жилья в России конкурса стали архитекторы из 9 стран.



В двадцатку лучших проектов вошли:



• Архитектурное бюро «План_Б» (Россия)

• BOLD–collective (Нидерланды)

• Pole–Design (Россия)

• Grupo H d.o.o (Словения)

• Ad Hoc Architecture (Россия)

• Архитектурная мастерская «2ПОРТАЛА» (Россия)

• Архитектурная группа ДНК (Россия)

• Проектная группа «ПИОНЕР» (Россия)

• DA Project (Россия)

• Luis Eduardo Calderón García (Колумбия)

• AKHMADULLIN ARCHITECTS (Россия)

• TA.R.I-Architects (Италия)

• PPA Arquitetura (Бразилия)

• BOUSTANY / SUPHASIDH / DESFONDS + A2OM (Международная команда)

• Anarcitects Studio (Нидерланды)

• DO ARCHITECTS (Литва)

• Bureau ARD (Россия)

• ООО «ЭШЕР» (Россия)

• Sara Simoska (Македония)

• ООО «ТОВАРИЩИ АРХИТЕКТОРЫ» (Россия)