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В России     02.02.2018 13:58

Определена двадцатка лучших проектов стандартного жилья в России

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Теги:  Россия  жилье  конкурс  проекты  победители  архитекторы 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – 1 февраля стали известны имена 20 финалистов Открытого международного конкурса архитектурных концепций стандартного жилья и жилой застройки в России. Организаторами конкурса выступили Минстрой России и АИЖК, оператором – КБ Стрелка.

«Все 20 финалистов получат по миллиону рублей на доработку своих концепций, которую с учетом рекомендаций членов жюри они должны завершить к концу марта», сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе АИЖК.

Финалистами на создание проектов стандартного жилья в России конкурса стали архитекторы из 9 стран.

В двадцатку лучших проектов вошли:

• Архитектурное бюро «План_Б» (Россия)
• BOLD–collective (Нидерланды)
• Pole–Design (Россия)
• Grupo H d.o.o (Словения)
• Ad Hoc Architecture (Россия)
• Архитектурная мастерская «2ПОРТАЛА» (Россия)
• Архитектурная группа ДНК (Россия)
• Проектная группа «ПИОНЕР» (Россия)
• DA Project (Россия)
• Luis Eduardo Calderón García (Колумбия)
• AKHMADULLIN ARCHITECTS (Россия)
• TA.R.I-Architects (Италия)
• PPA Arquitetura (Бразилия)
• BOUSTANY / SUPHASIDH / DESFONDS + A2OM (Международная команда)
• Anarcitects Studio (Нидерланды)
• DO ARCHITECTS (Литва)
• Bureau ARD (Россия)
• ООО «ЭШЕР» (Россия)
• Sara Simoska (Македония)
• ООО «ТОВАРИЩИ АРХИТЕКТОРЫ» (Россия)

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Карта места

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Теги: 
Россия  жилье  конкурс  проекты  победители  архитекторы 

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