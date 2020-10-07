7 октября. Mossovetinfo.ru - В России за сутки зафиксировано 11 115 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, от коронавируса вылечились 6 699 ранее заболевших пациентов, умерли 202 человека.



В общей сложности с начала пандемии в России было выявлено 1 248 619 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 995 275 человек, скончались 21 865 человек.