7 октября. Mossovetinfo.ru - В России за сутки зафиксировано 11 115 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Кроме того, от коронавируса вылечились 6 699 ранее заболевших пациентов, умерли 202 человека.
В общей сложности с начала пандемии в России было выявлено 1 248 619 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 995 275 человек, скончались 21 865 человек.
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