2 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 18 257 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 10 360 пациентов из числа ранее заболевших, скончались в результате заболевания 238 человек.



Всего с начала пандемии в России было выявлено 1 655 038 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 236 033 человека, умерли 28 473 человека.