14 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлен 14 231 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаю Это новый рекорд по числу заболевших за сутки за все время пандемии.



Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 7 920 человек, скончались - 239 человек.



Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 340 409 случаев заражения коронавирусом. 1 039 705 человек выздоровели, 23 205 человек скончались.



Ранее сообщалось, что в Москве за сутки было зафиксировано 4 573 новых случая заражения коронавирусом.