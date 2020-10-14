14 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлен 14 231 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаю Это новый рекорд по числу заболевших за сутки за все время пандемии.
Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 7 920 человек, скончались - 239 человек.
Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 340 409 случаев заражения коронавирусом. 1 039 705 человек выздоровели, 23 205 человек скончались.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки было зафиксировано 4 573 новых случая заражения коронавирусом.
12:42 В мире Корабль «Союз МС-17» установил рекорд скорости при полете к МКС
11:39 В России Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в России
11:31 Общество Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве
11:04 Мнения Вирусолог рассказал, как долго школьникам учиться дистанционно
10:29 Общество Как распознать телефонный звонок от мошенников
09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционную
00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели
10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846
02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет
01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты
16:20 В России Из КоАП исключили штрафы за отказ от вакцинации