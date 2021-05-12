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В России     12.05.2021 16:38

Осенью в России не планируется локдаун из-за коронавируса

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Теги:  Татьяна Голикова  коронавирус  COVID-19  ограничения  локдаун 

12 мая. Mossovetinfo.ru — Вице-премьер Татьяна Голикова опровергла возможность введения в России осенью локдауна из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

«Какой локдаун, вы о чем?», - ответила вице-премьер на соответствующий вопрос журналистов.

Голикова также заявила, что в России снижается темп распространения коронавируса, однако подчеркнула, что в отдельных регионах ситуация требует контроля.

Вице-премьер заявила, что случаев заболевания индийским штаммом коронавируса в России не зафиксировано, в тоже время отметив, что российские вакцины работают и против него, хотя возможно и не так, как против более ранних штаммов.

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Теги: 
Татьяна Голикова  коронавирус  COVID-19  ограничения  локдаун 

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