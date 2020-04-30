30 апреля. Mossovetinfo.ru – В России можно начать смягчение ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, если будет отмечено постоянное снижение числа заразившихся, заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
«Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса, чтобы постоянно падало число новых случаев заражения, а мы могли сказать: да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять. 12 мая - это логичная дата», - заявила представитель ВОЗ.
Вуйнович отметила, что в России отмечено снижение числа зараженных коронавирусом, у которых заболевание проходит в тяжелой форме. Это связано с готовностью системы здравоохранения и хорошим иммунитетом россиян.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России к 5 мая подготовить параметры выхода из режима самоограничений с 12 мая.
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