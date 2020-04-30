Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     30.04.2020 13:54

Ослаблять ограничения в РФ можно после 12 мая, если пойдет снижение числа заразившихся – ВОЗ

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВОЗ  ограничения  снятие ограничений 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – В России можно начать смягчение ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, если будет отмечено постоянное снижение числа заразившихся, заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса, чтобы постоянно падало число новых случаев заражения, а мы могли сказать: да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять. 12 мая - это логичная дата», - заявила представитель ВОЗ.

Вуйнович отметила, что в России отмечено снижение числа зараженных коронавирусом, у которых заболевание проходит в тяжелой форме. Это связано с готовностью системы здравоохранения и хорошим иммунитетом россиян.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России к 5 мая подготовить параметры выхода из режима самоограничений с 12 мая.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВОЗ  ограничения  снятие ограничений 

Возврат к списку

Лента новостей

14:13 Общество Более 70% россиян проведут майские праздники дома - опрос

13:54 В России Ослаблять ограничения в РФ можно после 12 мая, если пойдет снижение числа заразившихся – ВОЗ

12:48 Происшествия Инспекторы ГИБДД в Москве со стрельбой задержали нарушителей режима самоизоляции

12:14 Власть Правительство выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом

11:44 В мире Песков предупредил об опасности возникновения второй волны коронавируса

Актуальные материалы

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru