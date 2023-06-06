От отравления суррогатным алкоголем, сидром, в регионах Поволжья погибли 29 человек и пострадали 90 человек - Минздравы РФ и регионов (обзор)

6 июня — Mossovetinfo.ru — Общее число пострадавших в результате употребления контрафактного сидра в шести регионах Поволжского федерального округа, по оперативным данным на 20:00 (мск.) 6 июня, в результате употребления контрафактного сидра в шести регионах Поволжского федерального округа, составило 90 человек, в том числе 4 несовершеннолетних и одна беременная женщина, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.



Минздравы регионов сообщают о 29 погибших в Ульяновской и Самарской областях. Ранее в Telegram-канале регионального минздрава Ульяновской области сообщалось, что число жертв отравления суррогатным сидром в выросло с 18 до 20 человек. Количество погибших после употребления контрафактного сидра в Самарской области увеличилось до девяти, сообщили в региональном Минздраве.



На стационарном лечении в медучреждениях регионов Поволжья находятся 4 пациента в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов тяжелой степени тяжести, 26 средней степени тяжести, - говорится в сообщении Минздрава РФ.



Специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасного напитка Мистер сидр, сообщается в Telegram-канале ведомства.



Ленинский районный суд Ульяновска заключил под стражу до 5 августа владельца ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего "Мистер Сидр", употребление которого вызвало волну отравлений, в том числе смертельных, в нескольких регионах Поволжья.