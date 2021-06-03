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В России     03.06.2021 09:55

Отдых в России подорожал более чем на треть

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Теги:  тууризм  цены  рост цен 

3 июня. Mossovetinfo.ru — Организованный отдых в России летом 2021 года стал дороже на 36% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования сервиса Travelata.ru.

По данным исследования, средний чек организованного тура по России составит 64,2 тысячи рублей.

Отдых за рубежом подорожал еще больше - на 39%, а средний чек составляет 121,5 тысячи рублей.

Рост цен на отдых внутри России эксперты объясняют целым рядом причин: закрытием из-за пандемии Турции, отсутствием чартерных рейсов в Египет, ограничением международного авиасообщения в целом на фоне высокого спроса, а также ослаблением рубля.

В результате спрос на отдых внутри России вырос и на данный момент 51% забронированных на лето туров приходится именно на внутрироссийские туры.

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Теги: 
тууризм  цены  рост цен 

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