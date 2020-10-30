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В России     30.10.2020 18:05

Открыта первая цифровая библиотека для специалистов по городскому развитию

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Теги:  Россия  территориальное развитие  Глазычев  библиотека  РАНХиГС  ДОМ РФ  Сергей Зуев 

30 октября. Mossovetinfo.ru - В России создан первый цифровой ресурс, посвященный городской среде и урбанистике — Библиотека территориального развития.  Библиотека предназначена для широкого круга интересующихся темой территориального развития российских городов. Она также станет площадкой для обсуждения актуальных дискуссионных вопросов, обмена опытом и налаживания профессиональных связей.

Библиотека доступна по адресу: http://urban.ranepa.ru/ Большинство изданий доступны на бесплатной основе.

"Кафедра территориального развития им. В.Л. Глазычева РАНХиГС представляет самые актуальные и интересные книги по градостроительству, урбанистике, развитию территорий и городов. Здесь Вы найдете не только профессиональную литературу, но и материалы специализированных периодических изданий, оценки и интервью экспертов, разбор интересных региональных кейсов, а также всегда сможете задать свой вопрос и получить консультацию. Библиотека станет надежным помощником для специалистов, на чьи плечи возложена ответственная миссия сохранения и развития российских городов!", - сообщается на первой странице новой электронной библиотеки.

Проект реализуется Кафедрой территориального развития имени В. Л. Глазычева РАНХиГС совместно с Креативной лабораторией «Территория дизайна» при поддержке Фонда ДОМ.РФ.

«Библиотека территориального развития — это полезный инструмент, позволяющий профессионалам, государственным и муниципальным служащим, студентам, а также всем тем, кто увлечен темой городов и территорий, найти актуальную и интересную информацию на едином ресурсе. Ценность замысла еще и в том, что библиотека позволяет обеспечить равный доступ к экспертному мнению для всех, в самых отдаленных уголках страны», — отметила заведующая Кафедрой территориального развития имени В. Л. Глазычева Елена Зеленцова.

Также на сайте электронной библиотеки, в разделе «интервью»,  представлено актуальное интервью Сергея Зуева о Глазычеве Вячеславе Леонидовиче: "Урбанистика - это про человека". (Сергей Зуев - Директор Института общественных наук РАНХиГС, профессор, кандидат искусствоведения, координатор экспертной группы по разработке проекта социально-экономического развития Москвы до 2025 года. Является членом общественных советов Министерства регионального развития РФ и Росатома. Учредитель и эксперт Центра стратегических исследований Приволжского федерального округа. Эксперт Совета Европы).

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Теги: 
Россия  территориальное развитие  Глазычев  библиотека  РАНХиГС  ДОМ РФ  Сергей Зуев 

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