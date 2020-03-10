10 марта. Mossovetinfo.ru – В России не планируется отменять голосование по поправкам в Конституцию или переводить его в электронный вид из-за вспышки заболевания коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным источника, никаких планов по отмене голосования нет.
Планируется, что голосование будет проведено в среду, 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным. Окончательно дата голосования будет назначена указом президента России.
12:12 Власть Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября
11:58 В России Отменять голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса не планируется - СМИ
11:20 В России Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные продукты в связи со скачком курса валют
11:06 В России ЦБ РФ вводит временные регуляторные послабления из-за коронавируса
10:39 Город (Москва и область) Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса
08:41 Общество Какой будет погода в Москве с 10 по 15 марта
12:04 Власть За нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса грозит уголовная ответственность - власти Москвы
09:41 Город (Москва и область) В Москве началась проработка концепции временного инфекционного центра
21:11 Власть Собянин подписал указ о введении в Москве режима повышенной готовности из-за коронавируса
20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус