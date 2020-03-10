10 марта. Mossovetinfo.ru – В России не планируется отменять голосование по поправкам в Конституцию или переводить его в электронный вид из-за вспышки заболевания коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



По данным источника, никаких планов по отмене голосования нет.



Планируется, что голосование будет проведено в среду, 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным. Окончательно дата голосования будет назначена указом президента России.