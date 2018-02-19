Ответственность интернет-агрегаторов за информацию при интернет торговле предлагает установить Кабмин

19 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Правительство России предлагает законодательно предусмотреть ответственность агрегаторов за реальный ущерб, обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре (услуге), продавце (исполнителе, изготовителе, импортёре), на основании которой был заключён договор с потребителем. При этом агрегатор может не возмещать убытки потребителю, если он не изменял информацию о товаре или услуге, представленную продавцом. Об этом говорят материалы поправок к законопроекту, направленному на защиту прав потребителей, которые приобретают товары и услуги в интернете.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, которым устанавливается ответственность интернет-агрегаторов перед потребителями за ложную информацию о товарах или услугах. Документ опубликован на сайте правительства РФ.



Поправки к законопроекту подготовлены Роспотребнадзором.



Проект федерального закона №126869-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"» внесён в Государственную Думу распоряжением Правительства от 16 марта 2017 года №464-р. Принят Государственной Думой в первом чтении 14 июня 2017 года.