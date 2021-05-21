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В России     21.05.2021 16:38

Памфилова: вероятность трехдневного голосования на выборах в Госдуму высока

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Теги:  Элла Памфилова  выборы  формат 

21 мая. Mossovetinfo.ru — Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Известиям» заявила, что вероятность трехдневного голосования на предстоящих сентябрьских выборах высока.

Памфилова отметила, что сейчас основным приоритетом является сохранение здоровья граждан в условиях пандемии коронавируса. Трехдневный формат голосования удобен для соблюдения предписаний Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в ходе сентябрьских выборов в Москве и еще в нескольких регионах, которые отберут путем тестирования, будет использоваться электронное голосование.

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Теги: 
Элла Памфилова  выборы  формат 

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