4 ноября — Mossovetinfo.ru — России не следует закрываться от мира, «но в настоящий момент не Россия закрывается», «мы — альтернатива цивилизационного развития… и это для них самое страшное. Они понимают, что эта альтернатива может быть очень привлекательной для всего мира», — сказал патриарх Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев». Стенограмма встречи опубликована пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси
на сайте Патриархии.
Фрагмент стенограммы:
— Ваше Святейшество, здравствуйте! Мы видим сегодня, что все больше и больше тех, кого мы еще недавно называли и считали нашими партнерами, открыто противостоят нам, а где-то даже угрожают России. Конечно, мы вынуждены отстаивать интересы своей страны, мы вынуждены сопротивляться и защищаться. Ваше Святейшество, закрываться ли нам от мира, ограждаться от него или, наоборот, несмотря ни на что продолжать взаимодействовать, общаться с другими народами и, может быть, даже нести им свое мировоззрение?
— Закрываться, конечно, не надо. Но в настоящий момент не Россия закрывается — это они закрываются.
У меня был разговор с одним из таких политиков. Спрашиваю: «А почему вы закрываетесь?» Ответ: «Мы не закрываемся». «Ну как же, вы пресекаете контакты и так далее». Они это делают, потому что боятся нас, и даже не потому, что мы сильны оружием. Я вам скажу, почему боятся. Мы — альтернатива цивилизационного развития. Вот что такое Россия — с ее набором ценностей, ее верой, ее патриотизмом, ее жертвенностью. И это для них самое страшное. Они понимают, что эта альтернатива может быть очень привлекательной для всего мира.
Вот на чем основываются попытки нас изолировать. Они же понимают, что экономически нас не свалить, в военном отношении не свалить. Желание от нас отгородиться — это желание огородиться от нашего влияния.
Поэтому нам ни от кого отгораживаться не надо, но нам ни в коем случае не надо мимикрировать под наших теперешних противников. Даже посещая другие страны, не нужно отказываться от самих себя, не нужно никому подыгрывать. Если вы чувствуете, что вас провоцируют на какие-то разговоры, которые, может быть, не совсем полезны, надо от этих разговоров уходить. А если это беседа в дружеской компании, надо отстаивать нашу позицию. Что такое народная дипломатия? Это когда на уровне дружеских контактов люди защищают свою страну, помогают другим понять, почему наша страна действует так, а не иначе. Вот и поэтому не надо замыкаться, превращаться в какую-то крепость, которая ощетинилась пушками, танками, ракетами и сидит в изоляции. Совсем нет!
Мы не страна — мы континент, и это тоже вызывает злобу. Взгляните на карту. У нас за богослужением поются такие слова: «От восток солнца до запад хвально имя Господне» (Пс. 112:3). Вот «от восток солнца до запад» — это Россия, единственная страна в мире. Поэтому, конечно, и злоба, и зависть, и желание поработить, и просто использовать наши ресурсы. По милости Божией ни в царской России не давали ничего подобного делать, ни в Советском Союзе. Но был очень опасный период времени, о котором мы знаем, когда мы были готовы пожертвовать своим суверенитетом, чтобы понравиться другим. Вовремя остановились, и вовремя пришел лидер, который развернул очень неверную траекторию развития нашей страны в правильном направлении. Вот мы сейчас в этом правильном направлении двигаемся. Мы сильные, мы независимые и одновременно мы не замыкаемся, лишая себя от общения с окружающим миром.