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В России     25.02.2021 12:46

Переход на новые правила прохождения ТО отложили до 1 октября

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Теги:  Михаил Мишустин  техосмотр  правила  перенос 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Введение нового порядка прохождения Техосмотра будет перенесено с 1 марта на 1 октября, об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, в условиях пандемии запускать новый порядок прохождения ТО, когда возможны различные накладки, в том числе с очередями, может быть опасно для здоровья людей.

«Считаю, что мы не должны этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», - заявил Мишустин.

При этом, премьер-министр поручил профильным министерствам и ведомствам сделать все, чтобы с 1 октября новый порядок прохождения ТО начал работать без сбоев, не создавая никаких неудобств автомобилистам.

Новые правила прохождения техосмотра должны были вступить в силу с 1 марта. Новые правила подразумевают выдачу электронных диагностических карт, обязательную фотофиксацию автомобиля до и после ТО, изменятся сроки прохождения ТО, также вводится ряд других изменений.

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Теги: 
Михаил Мишустин  техосмотр  правила  перенос 

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