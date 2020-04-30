30 апреля. Mossovetinfo.ru – Переводы денежных средств со счета в одном банке на счет в другом банке станут бесплатными в России с 1 мая, банки не смогут брать комиссию за переводы между физлицами через систему быстрых платежей (СПБ), сообщает «Российская газета».
Комиссия не будет взиматься с суммы до 100 тысяч рублей в месяц. За более крупные суммы Банк России ограничил комиссию 0,5% но не более 1500 рублей. При этом ЦБ РФ обнулил собственную комиссию для банков за переводы в СПБ.
Уже не взимают комиссию с переводов между физлицами и не планируют вводить ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», «Русский стандарт» и Ак Барс Банк. Промсвязьбанк отменяет комиссию за перевод на счета в других банках с 1 мая по 30 июня, чтобы поддержать граждан в режиме самоизоляции.
Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Росбанк и Почта Банк планируют взимать комиссию за перевод более 100 тысяч рублей в месяц на уровне верхнего предела - 0,5%, но не более 1500 рублей.
Всего к системе быстрых платежей подключено 55 банков, еще 160 банков находятся в процессе подключения.
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