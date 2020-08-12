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В России     12.08.2020 17:51

Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

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Теги:  коронавирус  вакцина  производство 

12 августа. Mossovetinfo.ru – Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственных препарата, будут поступать для (вакцинации) медиков групп риска», - приводит слова Мурашко «Интерфакс».

Мурашко также назвал безосновательными заявления о том, что российская вакцина от коронавируса не является безопасной. Министр здравоохранения отметил, что платформа, на которой разрабатывалась вакцина, состоит из препаратов, часть из которых уже прошла клинические испытания и получила регистрацию, а часть находится на клинических испытаниях. Заявления же о небезопасности российской вакцины вызваны конкуренцией.

Во вторник, президент России Владимир Путин заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, и выразил надежду на то, что массовый выпуск новой вакцины начнется в ближайшее время. Вначале вакцина будет предоставлена медикам и людям из групп риска, а с 1 января 2021 года вакцина поступит в гражданский оборот.


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Теги: 
коронавирус  вакцина  производство 

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