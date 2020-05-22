22 мая. Mossovetinfo.ru – После того, как появится эффективная вакцина от коронавируса, прививать начнут в первую очередь группы риска, рассказала в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам, сначала прививают группы риска», - заявила Попова.
В тоже время, глава Роспотребнадзора отметила, что возможность увеличения производственных мощностей и производства вакцины в большом объеме сейчас прорабатывается на уровне государства. Если удастся производить вакцину в больших количествах, то вакцинация сразу охватит и другие группы населения.
Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России в июне. В тоже время президент России Владимир Путин потребовал обеспечить российские права на вакцину от коронавируса.
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