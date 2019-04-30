30 апреля. Mossovetinfo.ru – Первый в 2019 году запуск с космодрома «Восточный» запланирован на 5 июля, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Сообщается, что с космодрома будет произведен запуск космического аппарата «Метеор-М №2-2». Дата запуска может корректироваться.
Космодром «Восточный» является первым российским гражданским космодромом. Первый запуск с «Восточного» был произведен в 2016 году. Пуск в 2019 году станет пятым в истории космодрома.
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