24 апреля. Mossovetinfo.ru – Указ президента России Владимира Путина об увеличении расходов на социальную сферу и инфраструктуру находится в завершающей стадии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки. Фактически завершилась его экспертная подготовка и проработка», - сказал Песков, которого цитирует «Интерфакс».



«Что касается денежных измерений, которые были процитированы - эта информация не соответствует действительности. Там другие цифры», - добавил Песков.



СМИ ранее сообщили, что указом президента на инфраструктуру и социальную сферу будет выделено 10 триллионов рублей.