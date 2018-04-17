Другие материалы
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В России
24.04.2018, 16:43
Песков рассказал про указ Путина об увеличении расходов на соцсферу и инфраструктуру
24 апреля. Mossovetinfo.ru – Указ президента России Владимира Путина об увеличении расходов на социальную сферу и инфраструктуру находится в завершающей стадии. Об этом заявил пресс-секретарь прези...
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В России
20.04.2018, 07:19
Глава Минэкономразвития больше не сможет получать подарки
20 апреля. Mossovetinfo.ru – Проект нового приказа министерства экономического развития РФ говорит о том, что глава ведомства Максим Орешкин больше не сможет получать подарки. Об этом сообщает газе...
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В России
17.04.2018, 19:35
Решение о блокировке Telegram обжаловано в Мосгорсуде
17 апреля. Mossovetinfo.ru - Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке Telegram обжаловано в Московском городском суде. Как сообщил в своем telegram-канале адвокат Павел Чиков, сторона...