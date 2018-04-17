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В России     24.04.2018 16:43

Песков рассказал про указ Путина об увеличении расходов на соцсферу и инфраструктуру

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Песков  указы  Путин  Песков  социальная сфера 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Указ президента России Владимира Путина об увеличении расходов на социальную сферу и инфраструктуру находится в завершающей стадии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки. Фактически завершилась его экспертная подготовка и проработка», - сказал Песков, которого цитирует «Интерфакс».

«Что касается денежных измерений, которые были процитированы - эта информация не соответствует действительности. Там другие цифры», - добавил Песков.

СМИ ранее сообщили, что указом президента на инфраструктуру и социальную сферу будет выделено 10 триллионов рублей.


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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Песков  указы  Путин  Песков  социальная сфера 

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