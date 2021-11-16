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В России     16.11.2021 11:17

Pfizer проведет в России клинические испытания Paxlovid - нового препарата против коронавируса

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Теги:  Pfizer  Paxlovid  Россия  испытания 

16 ноября, Mossovetinfo.ru - Росздравнадзор разрешил американской фармацевтической компания Pfizer проведение в России клинических испытаний Paxlovid - нового препарата против коронавируса. Об этом сообщила газета «Ведомости». В случае одобрения локальными регуляторами Pfizer намерена обеспечить доступ препарата на рынках всех этих государств.

В государственном реестре лекарственных средств сообщается, что в испытаниях примут участие 90 человек старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с заболевшими ковидом.

По итогам второй фазы клинических исследований Paxlovid проинформировала, что лекарство способно почти на 89% сократить риски госпитализаций или смерти после заражения коронавирусом. Всего в испытаниях участвуют 7 тысяч человек из разных стран.

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Теги: 
Pfizer  Paxlovid  Россия  испытания 

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