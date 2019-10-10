10 октября. Mossovetinfo.ru – По прогнозам Пенсионного фонда России, в 2020 году размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров составит 16,4 тысячи рублей, сообщил на заедании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов глава ПФР Артем Дроздов.



Дроздов также сообщил, что по прогнозам ПФР, к 2022 году размер страховой пенсии по старости вырастет до 18,3 тысячи рублей.

