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В России     10.10.2019 09:50

ПФР прогнозирует в 2020 году размер страховой пенсии в 16,4 тысячи рублей

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Теги:  ПФР  пенсии  прогноз 

10 октября. Mossovetinfo.ru – По прогнозам Пенсионного фонда России, в 2020 году размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров составит 16,4 тысячи рублей, сообщил на заедании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов глава ПФР Артем Дроздов.

Дроздов также сообщил, что по прогнозам ПФР, к 2022 году размер страховой пенсии по старости вырастет до 18,3 тысячи рублей.


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Теги: 
ПФР  пенсии  прогноз 

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