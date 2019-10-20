20 октября. Mossovetinfo.ru – В Пенсионном фонде России рассказали о возможности для россиян досрочно выйти на пенсию за два года до положенного законом срока, сообщает «Российская газета».



Сообщается, что для того, чтобы выйти на пенсии до установленного законом возраста, необходимо обратиться в центр занятости и получить там подтверждение того, что человек не может трудоустроится. В таком случае человек начнет получать пенсию раньше.



Также сообщается, что на 1 июля 2019 года было зарегистрировано 23,5 тысячи человек, которые могли трудоустроится в предпенсионном возрасте. В 2020 году на выплаты пенсий предпенсионерам, которые не могут трудоустроится, в бюджете заложено 4,4 миллиарда рублей. В 2021 году на эти же цели будет направлено 5,6 миллиарда рублей, в 2022 – 6,4 миллиарда рублей.



Закон о повышении пенсионного возраста был принят Госдумой 27 сентября 2018 года. 3 октября того же года закон был подписан президентом страны Владимиром Путиным. Закон предусматривает постепенной повышение с 2019 года пенсионного возраста до 60 лет у женщин и 65 лет для мужчин.