 
Актуальные темы: Китай КНР перемирие—8мая 9мая 10мая
В России     28.04.2025 16:09

По решению Президента России в дни 80-летия Победы российская сторона объявляет перемирие

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  80-летия Победы  перемирие  8 мая  9 мая  10 мая  Путин  СВО 

28 апреля — Mossovetinfo.ru — По решению Президента России в дни 80-летия Победы российская сторона объявляет перемирие, которое будет действовать три дня: 8,9,10 мая.

«По решению Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В.Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», — сообщает сайт Кремля.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.

Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами», — также указано в сообщении.

Напомним, что 19 апреля, Президент России, Верховный Главнокомандующий, Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооружённых Сил России – первым заместителем Министра обороны Валерием Герасимовым заслушал доклад о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — сказал Путин.

Также выступая сегодня, 28 апреля, на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации на мероприятии, приуроченном ко Дню российского парламентаризма, Путин подчеркнул, что «Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества, поддерживает интеграционные процессы на принципах уважения к суверенитету друг друга, к нашей общей истории».

«Так, уже завтра в Волгограде состоится Международный форум «Великое наследие – общее будущее». Он организован по инициативе Парламентского собрания Союза России и Белоруссии и приурочен к священной для наших братских народов дате — 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне.

Сердечно поздравляю вас с этим наступающим праздником.

Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов и прадедов и должны быть достойны этого подвига. И так же, как они, должны видеть свой долг в честном служении нашим людям, нашему Отечеству, народу России», — также сказал Путин.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
80-летия Победы  перемирие  8 мая  9 мая  10 мая  Путин  СВО 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:09 В России По решению Президента России в дни 80-летия Победы российская сторона объявляет перемирие

08:22 Другое В ночь на 27 апреля ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотника – Минобороны РФ

11:18 Город (Москва и область) Перекрытия в Москве - репетиции парада 29 апреля и 3 мая , 7 мая, парад 9 мая (схемы, графики)

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

11:06 Город (Москва и область) Сегодня будет временно закрыта для движения транспорта внешняя сторона Садового кольца

Актуальные материалы

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru