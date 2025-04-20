28 апреля — Mossovetinfo.ru — По решению Президента России в дни 80-летия Победы российская сторона объявляет перемирие, которое будет действовать три дня: 8,9,10 мая.
«По решению Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В.Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие
. На этот период останавливаются все боевые действия», — сообщает сайт Кремля.
«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.
В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.
Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами», — также указано в сообщении.
Напомним, что 19 апреля, Президент России, Верховный Главнокомандующий, Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооружённых Сил России – первым заместителем Министра обороны Валерием Герасимовым заслушал доклад о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.
«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие
. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — сказал Путин.
Также выступая сегодня, 28 апреля, на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации на мероприятии, приуроченном ко Дню российского парламентаризма, Путин подчеркнул, что «Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества, поддерживает интеграционные процессы на принципах уважения к суверенитету друг друга, к нашей общей истории».
«Так, уже завтра в Волгограде состоится Международный форум «Великое наследие – общее будущее». Он организован по инициативе Парламентского собрания Союза России и Белоруссии и приурочен к священной для наших братских народов дате — 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне.
Сердечно поздравляю вас с этим наступающим праздником.
Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов и прадедов и должны быть достойны этого подвига. И так же, как они, должны видеть свой долг в честном служении нашим людям, нашему Отечеству, народу России», — также сказал Путин.