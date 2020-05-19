19 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 9 263 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в стране зафиксирован 299 941 случай заболевания. От коронавируса вылечились 76 130 человек, умерли – 2 837 человек.



В Москве подтверждено 149 607 случаев заражения коронавирусом.