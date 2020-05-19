Другие материалы
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В России
19.05.2020, 11:22
В России из-за коронавируса приостановили вакцинацию в рамках национального календаря
19 мая. Mossovetinfo.ru – Плановая вакцинация в рамках национального календаря приостановлена в России из-за распространения коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев....
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В России
19.05.2020, 10:36
Почти 300 тысяч случаев коронавируса выявлено в России
19 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 9 263 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в стране зафиксирован 299 941 случай заболевания. От ко...
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В России
19.05.2020, 10:23
За сутки в России проведено более 205 тысяч тестов на коронавирус
19 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России было проведено 205,3 тысячи тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В общей сложности, с начала пандемии в стране...