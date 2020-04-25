25 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в России подтверждено 74 588 случаев во всех 85 регионах. Вылечились 6294 человека, умерли 680 человек