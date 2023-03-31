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В России
07.04.2023, 09:24
Почти в 12 трлн рублей оценивается вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года
7 апреля. Mossovetinfo.ru - По данным аналитиков РАЭК, вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года может состави...
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В России
31.03.2023, 20:41
Основные положения обновленной Концепции внешней политики России
31 марта Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянны...
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В России
31.03.2023, 07:34
Генштаб России получил данные о призывниках в электронном виде и так же раздаст повестки
31 марта, Mossovetinfo.ru - В рамках предстоящей весенней призывной кампании призыв граждан на военную службу, пройде...