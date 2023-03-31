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В России     07.04.2023 09:24

Почти в 12 трлн рублей оценивается вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года

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Теги:  Россия  интернет  Рунет  экономика 

7 апреля. Mossovetinfo.ru - По данным аналитиков РАЭК, вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года может составить почти 12 трлн рублей, продемонстрировав рост 24% сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и поздравил пользователей интернета с Днём Рунета – национальному домену .ru исполнилось 29 лет. Об этом сообщает сайт Правительства России.

В сообщении отмечается, что сегодня Рунет – это масштабная экосистема, объединяющая тысячи цифровых компаний, миллионы занятых в IT-индустрии и десятки миллионов пользователей. Российские интернет-компании активно развиваются, занимая лидирующие позиции не только на локальном, но и на международных рынках.

Сегодня ежедневная аудитория Рунета составляет 95,3 миллиона человек.

Вклад интернет-экономики в экономику России определяется вкладом четырёх крупных сегментов – интернет-рекламы и маркетинга, электронной коммерции, инфраструктуры и цифрового контента, которые в совокупности составляют цифровой контур, объединяющий компании, получающие основной доход в данных сферах.

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Теги: 
Россия  интернет  Рунет  экономика 

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