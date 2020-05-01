1 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 7 933 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в России зафиксирован 114 431 случай заражения коронавирусом. Вылечились 13220 человек. Умерло 1169 человек.



В Москве подтверждено 57 300 случаев заболевания.