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В России     27.11.2019 11:11

Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в декабре - Минздрав

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Теги:  Минздрав  Вероника Скворцова  грипп 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – Сезонный подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в декабре, а пик заболеваемости придется на январь – начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на форуме по общественному иммунитету.

По словам Скворцовой, сезонный подъем заболеваемости гриппом отмечается каждый год, однако благодаря тому, что в стране проводится интенсивная компания вакцинации от гриппа, в Минздраве рассчитывают, что интенсивность повышения заболеваемости будет умеренной, с небольшим количеством тяжелых клинических случаев.

Скворцова также отметила, что спад заболеваемости гриппом обычно отмечается в апреле.

Глава Минздрава подчеркнула, что при появлении первых симптомов гриппа необходимо обратиться к врачу в первые же сутки, так как некоторые молниеносные формы пневмоний можно вылечить только в случае немедленной госпитализации.


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Теги: 
Минздрав  Вероника Скворцова  грипп 

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