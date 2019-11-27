27 ноября. Mossovetinfo.ru – Сезонный подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в декабре, а пик заболеваемости придется на январь – начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на форуме по общественному иммунитету.



По словам Скворцовой, сезонный подъем заболеваемости гриппом отмечается каждый год, однако благодаря тому, что в стране проводится интенсивная компания вакцинации от гриппа, в Минздраве рассчитывают, что интенсивность повышения заболеваемости будет умеренной, с небольшим количеством тяжелых клинических случаев.



Скворцова также отметила, что спад заболеваемости гриппом обычно отмечается в апреле.



Глава Минздрава подчеркнула, что при появлении первых симптомов гриппа необходимо обратиться к врачу в первые же сутки, так как некоторые молниеносные формы пневмоний можно вылечить только в случае немедленной госпитализации.