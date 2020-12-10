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В России     10.12.2020 11:55

Подмосковье полностью выполнило план на 2020 год по расселению аварийного жилья - Хуснуллин

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Теги:  аварийное жилье  расселение  Марат Хуснуллин 

10 декабря. Mossovetinfo.ru - Московская область стала одним из 56 регионов России, в котором полностью выполнен план расселения аварийного жилья на 2020 год, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Помимо Подмосковья план по расселению аварийного жилья на 2020 год выполнили Крачаево-Черкессия, Адыгея, Башкирия, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Татарстан, Якутия, Чечня и другие регионы.

«План по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» на 2019-2020 годы уже выполнен на 173%», - приводит слова Хуснуллина пресс-служба вице-премьера.

Вице-премьер также заявил, что в 2020 году в России из аварийного жилья переселено 63 тысячи человек.

Всего в рамках региональных программ расселения аварийного жилья на 2019-2025 годы планируется переселить в новые дома и квартиры более 630 тысяч человек. За 2019-2020 годы уже переселено более 120 тысяч человек.


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Теги: 
аварийное жилье  расселение  Марат Хуснуллин 

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