10 декабря. Mossovetinfo.ru - Московская область стала одним из 56 регионов России, в котором полностью выполнен план расселения аварийного жилья на 2020 год, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Помимо Подмосковья план по расселению аварийного жилья на 2020 год выполнили Крачаево-Черкессия, Адыгея, Башкирия, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Татарстан, Якутия, Чечня и другие регионы.
«План по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» на 2019-2020 годы уже выполнен на 173%», - приводит слова Хуснуллина пресс-служба вице-премьера.
Вице-премьер также заявил, что в 2020 году в России из аварийного жилья переселено 63 тысячи человек.
Всего в рамках региональных программ расселения аварийного жилья на 2019-2025 годы планируется переселить в новые дома и квартиры более 630 тысяч человек. За 2019-2020 годы уже переселено более 120 тысяч человек.
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